VIDEO – Inter-Carrarese 7-0: doppio Lukaku e Lautaro Martinez. Show Sanchez!

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Inter

Inter-Carrarese termina 7-0 l’allenamento congiunto in programma oggi pomeriggio alle 17 (vedi articolo). L’account social nerazzurro ha pubblicato gli highlights della partita: ecco i gol!

I GOL – Inter-Carrarese, l’allenamento congiunto in programma nella giornata di oggi alle 17 ad Appiano Gentile è terminato con il punteggio di 7-0 a favore dei nerazzurri allenati da Antonio Conte (QUI le formazioni). Apre le danze Romelu Lukaku, autore di una doppietta così come Lautaro Martinez entrato dalla panchina. In rete anche Alexis Sanchez autore di una bellissima giocata in occasione del gol. Sul finire spazio anche per il giovane Eddie Salcedo che realizza il momentaneo 6-0. Di seguito gli highlights dei gol pubblicati sul canale Twitter del club.