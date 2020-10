VIDEO – Inter carica, pronta per l’inizio della Champions League

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

L’Inter farà domani il suo esordio nella fase a gironi della Champions League 2020-21. Ospite al Meazza sarà il Borussia Mönchengladbach, la società posta un video motivazionale

Domani per l’Inter sarà il momento dell’esordio nella Champions League 2020-21. I nerazzurri sono inseriti in un girone non facile e domani sono attesi dalla sfida casalinga contro il Borussia Mönchengladbach. La società posta sui suoi canali social un video motivazionale per la carica di tutto l’ambiente.