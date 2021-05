VIDEO – Inter, canzone dello scudetto e festa in arrivo: «Stay tuned»

Anticipazione da parte dell’Inter per quanto riguarda la canzone dello scudetto che sarà protagonista domenica nella festa per il titolo di campioni d’Italia.

VIDEO – “Yes I M INTER” sarà la canzone scudetto (vedi articolo) che risuonerà nei festeggiamenti che vedremo domenica per il titolo di campioni d’Italia della squadra nerazzurra. Lo ricorda di fatto la stessa Inter in un contenuto social pubblicato pochi minuti fa su Twitter, tweet in è scritto. “🔊 | CANZONE Stay tuned ⚫🔵🎶 Yes I M INTER #IMScudetto #IMInter“. Intanto chiede anche anche ai tifosi di festeggiare responsabilmente in un altro messaggio, in cui si legge. “Stay safe, celebrate responsibly“, cioè “State al sicuro, festeggiate responsabilmente“.