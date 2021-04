VIDEO – Inter-Cagliari, l’ultimo precedente: 1-1 con rimonta

In attesa di Inter-Cagliari di domani (vedi QUI le ultime sulla formazione), riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre a San Siro, terminato per 1-1 con la rimonta degli ospiti grazie a Radja Nainggolan.

RIMONTATI – Il 26 gennaio 2020 al Meazza va in scena Inter-Cagliari, l’ultimo precedente giocato a Milano dalle due squadre. I nerazzurri, reduci da due pareggi, affrontano la squadra allenata da Rolando Maran. Nella partita d’esordio di Ashley Young in Serie A, l’esterno inglese trova l’assist per Lautaro Martinez che al 29′ porta in vantaggio i padroni di casa. La rimonta avviene però nel secondo tempo, quando Radja Nainggolan – in prestito ai rossoblu proprio dall’Inter – con un tiro dalla distanza trova la deviazione decisiva di Alessandro Bastoni e la rete dell’1-1. In pieno recupero espulsione per Lautaro Martinez per proteste, a cui seguirà anche un cartellino rosso per Tommaso Berni a partita finita. Riviviamo insieme – grazie al canale “YouTube” ufficiale dell’Inter – l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e appena raccontato, in attesa della partita di domani.