VIDEO – Inter-Cagliari Primavera 2-2: gol e highlights della partita. E doppio Carboni!

Inter-Cagliari Primavera vale il primo punto stagionale in campionato sia per la squadra nerazzurra di Chivu sia per quella rossoblù di Filippi. Il 2-2 finale porta, curiosamente, la doppia firma di Carboni: prima Michele per il Cagliari, poi Valentin per l’Inter (vedi tabellino)

DOPPIO CARBONI – Uno a testa. Di Carboni e di punti. Questo avranno pensato gli allentori Cristian Chivu e Michele Filippi dopo la partita. Ed è questo il riassunto di Inter-Cagliari Primavera (vedi pagelle). Al vantaggio rossoblù di Michele dal dischetto risponde, nel finale, Valentin, vera stella nerazzurra. E non per niente migliore in campo. In mezzo anche la perla di Steven Yanken dopo il momentaneo pareggio di Nikola Iliev dal dischetto. Curiosità nella curiosità: il fratello maggiore di Valentin, Franco, è in prestito proprio al Cagliari, che invece ha ceduto l’altro Carboni prodotto del vivaio, Andrea, al Monza. Un nome di non di certo così singolare sull’isola. E anche in casa nerazzurra ne sanno qualcosa. Quest’anno il focus principale è proprio su Valentin Carboni, il secondo della dinastia. Forse anche il più talentuoso dei fratelli. E i due gol nelle prime due partite ufficiali fanno ben sperare. Di seguito il video con i gol e gli highlights di Inter-Cagliari Primavera ripreso dai canali ufficiali della società rossoblù.

Fonte: Canale YouTube del Club [Cagliari Calcio]