VIDEO – Inter-Cagliari 4-1, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Inter-Cagliari, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2019-2020, si è concluso con il risultato di 4-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza.



NEANCHE UN MINUTO – Inter-Cagliari 4-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia. L’Inter travolge il Cagliari e va ai quarti di finale, dove incontrerà Fiorentina e Atalanta. I nerazzurri la sbloccano dopo appena ventuno secondi, retropassaggio killer di Christian Oliva a mandare in porta Romelu Lukaku, il cui sinistro rasoterra è vincente. Al belga all’11’ viene annullato il raddoppio per un fuorigioco millimetrico, ma l’Inter il 2-0 lo fa al 26’ con cross da destra su cui Lukaku non la tocca ma ci pensa Borja Valero a mettere dentro dopo un primo tiro sulla traversa. Al 49’ il tris, con Lukaku che fa doppietta di testa su cross di Nicolò Barella, sovrastando Radja Nainggolan. Il belga poi prende un palo, il Cagliari ha un sussulto e al 73’ accorcia con assist di Alberto Cerri per il destro di Oliva. Rolando Maran prova a riaprirla mettendo dentro Joao Pedro e Valter Birsa, ma subito dopo prende gol con un colpo di testa di Andrea Ranocchia da corner. 4-1 al 79’ e finisce così, quinta sconfitta di fila per il Cagliari. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Cagliari dal canale YouTube “Antonionne Football”.