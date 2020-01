VIDEO – Inter-Cagliari 4-0, prima e unica gioia di Joao Cancelo

Inter-Cagliari, disputatasi il 17 aprile 2018, è una partita senza storia. Gli uomini di Luciano Spalletti schiantano i rossoblu con un netto 4-0. Il vantaggio arriva già dopo meno di 180 secondi, con una punizione-cross di Joao Cancelo. Nel secondo tempo, i nerazzurri dilagano e portano a casa i 3 punti.

SENZA STORIA – Inter-Cagliari del 17 aprile 2018 finisce già dopo 3 minuti di gioco. Con una punizione dall’estrema destra, Joao Cancelo beffa compagni e avversari e infila il pallone in porta. Sarà la prima e unica rete in nerazzurro del terzino portoghese, oggi al Manchester City. Un inizio in discesa per gli uomini di Luciano Spalletti, che vengono da una sconfitta e un pareggio, con 0 reti all’attivo dopo il tris al Verona (vedi video). La gara si sblocca subito, e da lì non cambia binari. Nei primi 45 minuti l’Inter va spesso vicina al raddoppio: l’occasione più clamorosa capita sui piedi di Yann Karamoh, che sfiora la traversa da pochi passi dopo aver colpito di piatto un cross basso di Danilo D’Ambrosio. Replica anche Rafinha pochi minuti dopo, ma stavolta è Cragno ad impedire il 2-0 nerazzurro.

ALTRI TRE – Inter-Cagliari si chiude già ad inizio ripresa. All’ottavo minuto, Rafinha controlla male un pallone in area: ci pensa Mauro Icardi a prenderne il possesso e a scaraventarlo in porta di potenza. Passano dieci minuti, e Marcelo Brozovic serve la specialità della casa. Acquisisce il pallone fuori area, cambia passo per entrare negli ultimi 16 metri, se lo aggiusta e fa partire un perfetto tiro a giro su cui nessuno può arrivare. 3-0 a metà ripresa, gara del tutto in ghiaccio. Resta giusto il tempo per il poker di Ivan Perisic: su uno schema a due tra Antonio Candreva e Brozovic fuori area, arriva il numero 44, che scaglia in porta la rete del 4-0 finale al 93′. Nel video YouTube dell’account della Serie A si possono rivivere le emozioni di quel match: