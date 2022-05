VIDEO – Inter-Cagliari 3-3, Campionato Primavera 1: gol e highlights

Inter-Cagliari Primavera è terminata sul punteggio di 3-3 dopo i tempi supplementari, con grande rimonta dei ragazzi allenati da Chivu nel corso del secondo tempo: questo il video con gli highlights.



RIMONTA – Inter-Cagliari, semifinale del Campionato Primavera 1, è terminata sul punteggio di 3-3 dopo i tempi supplementari (vedi articolo). La squadra allenata da Cristian Chivu, sotto di tre gol all’intervallo, ha rimontato nel secondo tempo e si è aggiudicata la finale contro la Roma, martedì alle ore 20.30. Decisivo Fabio Abiuso, che realizza una doppietta fra il 77′ e il 90′, poi pareggia capitan Mattia Sangalli. Per i rossoblù, nel primo tempo, a segno Jacopo Desogus (14′ e 45′ +1) e Zito Luvumbo (43′ su rigore). Il pari basta per passare in virtù del miglior piazzamento durante la stagione regolare.

Questo il video con gli highlights di Inter-Cagliari Primavera, tratto dall’account ufficiale YouTube della società.