VIDEO – L’Inter schianta il Cagliari 3-1 e approda in finale di Coppa Italia

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 18 maggio 2005. In Coppa Italia, nella semifinale di ritorno contro il Cagliari, l’Inter vince 3-1 con doppietta di Vieri e gol in chiusura di Martins. Gli uomini di Roberto Mancini approdano in finale, e contro la Roma arriverà il trofeo.

TUTTO FACILE – Sulla strada per la Coppa Italia 2004/05, davanti all’Inter si staglia il Cagliari. La semifinale di andata, in Sardegna, è terminata 1-1, con Obafemi Martins che pareggia il vantaggio rossoblu di Zola occorso due minuti prima. Al ritorno, a San Siro, la partita è senza storia. Gli uomini di Roberto Mancini spingono incessantemente già dal fischio d’inizio, riuscendo a capitalizzare verso metà frazione. Al 26′ Martins tentenna in area, prima di servire Christian Vieri che accorre al centro: il numero 32 scarica di prima un sinistro secco all’incrocio, firmando il vantaggio. Il raddoppio dell’Inter arriva poi a inizio ripresa, e l’autore è ancora Vieri. L’attaccante prima entra in area dribblando un avversario, poi scarica verso la porta: il portiere Iezzo blocca, e Vieri è costretto a una seconda battuta (da posizione defilata) per siglare il 2-0. Al 64′ il Cagliari tenta il colpo di coda: Diego Lopez insacca di testa sul primo palo una punizione dalla sinistra, accorciando il risultato. Sarà tutto inutile, perché al 90′ arriva il terzo gol dell’Inter: Vieri restituisce il favore a Martins, servendo l’assist per il 3-1 del nigeriano, che segna con la complicità di un intervento “leggero” di Iezzo. Il 3-1 garantisce ai nerazzurri l’accesso alla doppia finale: contro la Roma, arriverà la quarta Coppa Italia della storia dell’Inter. Nel video YouTube di “inter070” tutti gli highlights della partita: