VIDEO – Inter-Brescia, l’ultimo precedente: attaccanti decisivi

Manca sempre meno al ritorno in campo dei nerazzurri. Domani sera, alle ore 19.30, arriverà infatti il fischio d’inizio di Inter-Brescia. Riviviamo insieme, tramite gli highlights, l’ultimo incrocio tra le due squadre, a Brescia, con il trionfo nerazzurro.

SESTA DI FILA – Dopo cinque vittorie consecutive, frutto di un grande inizio di campionato, il 29 novembre 2019 i nerazzurri guidati da Antonio Conte, sono ospiti allo stadio Mario Rigamonti per Brescia-Inter. La sfida si mette bene per la squadra ospite, che va in vantaggio al 23′ grazie alla rete del numero dieci argentino Lautaro Martinez. Nella ripresa ci pensa Romelu Lukaku con un grande gol a raddoppiare e mettere momentaneamente in ghiaccio il risultato, trovando la rete dello 0-2. I tifosi nerazzurri, però, si trovano a soffrire fino all’ultimo secondo: al 76′, infatti, una sfortunata autorete di Milan Skriniar rimette in gioco i padroni di casa che, però, non riusciranno a riportare in parità il risultato. In vista del ritorno, Inter-Brescia, in programma domani sera, ecco di seguito gli highlights della partita di andata.

Fonte: Youtube – Canale ufficiale Inter