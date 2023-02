VIDEO – Inter-Bologna Primavera 1-1: gol e highlights della partita

Termina 1-1 la sfida tra Inter e Bologna valida per la sfida di Campionato Primavera 1. Si decide tutto nel primo tempo della sfida (vedi report).

NUOVO PAREGGIO – L‘Inter Primavera allenata da Cristian Chivu pareggia in casa contro il Bologna. La partita si mette subito in discesa per i nerazzurri che al 7′ trovano la via del gol con Francesco Pio Esposito su assist di Valentin Carboni. Al 27′, però, Antonio Raimondo infila in diagonale Alessandro Calligaris. Azione personale di Kacper Urbanksi che serve benissimo l’attaccante rossoblù. Di seguito il video dei gol e highlights della partita pubblicato sul canale YouTube.

Fonte: Canale YouTube [Inter]