VIDEO – Inter-Bologna, l’ultimo precedente: Lukaku domina in rimonta

Manca sempre meno al ritorno in campo dei nerazzurri. Domani, alle ore 17.15, arriverà infatti il fischio d’inizio di Inter-Bologna. Riviviamo insieme, tramite gli highlights, l’ultimo incrocio tra le due squadre, allo stadio Dall’Ara, con il trionfo nerazzurro.

RIMONTA – Dopo la vittoria in trasferta contro il Brescia, il 2 novembre 2019 i nerazzurri guidati da Antonio Conte, sono ospiti allo stadio Renato Dall’Ara per Bologna-Inter. La sfida si sblocca nel secondo tempo, con la squadra di casa che va in vantaggio al 59′ grazie a un tiro di Roberto Soriano deviato da Stefan de Vrij nella porta difesa da Samir Handanovic. Alla rimonta ci pensa Romelu Lukaku che prima trova il gol del pareggio al 75′ con un tap-in, poi trasforma al 91′ un calcio di rigore guadagnato da Lautaro Martinez dopo un fallo di Orsolini. In vista del ritorno, Inter-Bologna, in programma domani nel tardo pomeriggio a San Siro, ecco di seguito gli highlights della partita di andata.