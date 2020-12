VIDEO – Inter-Bologna 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Hakimi Inter-Bologna – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Bologna, anticipo della decima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



PIÙ TRANQUILLA DEL SOLITO – Inter-Bologna 3-1 nell’anticipo della decima giornata di Serie A. L’Inter riscopre Achraf Hakimi e per la prima volta in stagione subisce meno di due gol in casa. Dopo un quarto d’ora punteggio sbloccato: cross da sinistra di Ivan Perisic per Romelu Lukaku, che contrastato da Takehiro Tomiyasu non riesce a concludere la prima volta ma si ritrova il pallone fra i piedi e di sinistro apre le marcature. Al 45′ grande filtrante di Marcelo Brozovic per l’inserimento di Achraf Hakimi, ottimo controllo del marocchino e facile battuta a rete. Un gol (e una prestazione) che cancella, così come l’assist di Monchengladbach, le tante critiche dell’ultimo mese. L’Inter non riesce a chiudere la partita, con Lukaku murato da Lukasz Skorupski all’ora di gioco. Così Sinisa Mihajlovic, che si era presentato a San Siro passando al 3-4-1-2, mette dentro i giovani e ha buone risposte: al 67′ cross di Musa Barrow, acrobazia di Rodrigo Palacio a mandare in tilt la difesa nerazzurra e Nicolas Dominguez mette in mezzo per il tap-in di Emanuel Vignato. Assist e gol di due dei subentrati, per il classe 2001 seconda rete in Serie A. Le speranze rossoblù di rimonta si infrangono al 70′, quando ancora Hakimi si accentra dalla destra e col sinistro piazza la doppietta. Partita di fatto chiusa con venti minuti d’anticipo. I nerazzurri non battevano i felsinei al Meazza dall’11 febbraio 2018, vanno a -2 dal Milan in attesa del match con la Sampdoria. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.