VIDEO – Inter-Bayer Leverkusen, il viaggio dei nerazzurri verso Dusseldorf

Inter-Bayer Leverkusen, sfida in programma domani alle 21.00 a Dusseldorf, deciderà chi andrà in semifinale di Europa League. Il club nerazzurro porta i tifosi in viaggio con la squadra: dalla partenza all’arrivo in Germania. Di seguito il video pubblicato dall’Inter su YouTube

VERSO LA SEMIFINALE – Inter-Bayer Leverkusen si avvicina sempre di più. La sfida, in programma domani alle 21.00, deciderà chi tra italiani e tedeschi volerà in semifinale di Europa League. I nerazzurri sono partiti oggi e appena atterrati in Germania hanno effettuato i primi controlli anti Covid. Di seguito il video della partenza fino all’arrivo a Dusseldorf: presente la dirigenza.