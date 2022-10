VIDEO – Inter-Barcellona segna la svolta? Intanto un dato fa ben sperare

La bella prestazione dell’Inter in Champions League contro il Barcellona può essere il punto di svolta della stagione. E c’è un dato che fa sperare anche per la classifica di Serie A. Di seguito il video con l’intervento del collega Matteo Barzaghi, inviato ad Appiano Gentile per Sky Sport

