VIDEO â€“ Inter-Barcellona 3-1: le migliori partite del decennio (#2)

VIDEO – Inter-Barcellona 3-1: le migliori partite del decennio (#2)

Inter-News.it ripercorre l’ultimo decennio della storia dell’Inter, iniziato con un Chievo-Inter (0-1) e conclusosi con Inter-Genoa (4-0). Tra le dieci migliori partite del decennio non può mancare Inter-Barcellona 3-1, semifinale di Champions League 2009/2010.

CONTRO I MARZIANI – Il Barcellona torna nel destino dell’Inter, nella stagione 2009/2010. Dopo essersi incontrate nel girone, le due squadre si ritrovano anche in semifinale. In casa nerazzurra, le sensazioni sono estremamente negative: a settembre lo 0-0 casalingo è parso quasi un miracolo, a fronte del 2-0 subito poi al Camp Nou. L’unica speranza è di tipo logistico: a causa dell’eruzione del vulcano Eyjafjöll, il traffico aereo di mezza Europa viene sospeso. Di conseguenza, Pep Guardiola e i suoi sono costretti a raggiungere Milano in pullman. Un viaggio che mal si sposa con lo sforzo atletico che aspetta i catalani. Speranze che sembrano subito mal riposte: il Barcellona parte fortissimo, e al 19′ è già in vantaggio. L’ex interista Maxwell semina il panico sulla sinistra, entra in area e scarica all’indietro per Pedro, che segna lo 0-1. Le cose si mettono male, la sensazione è che la rete di Pedro possa avviare la goleada blaugrana.

Inter-Barcellona 3-1: la vera remuntada

Davanti a 11 marziani, e trascinati dal pubblico di San Siro, i nerazzurri riescono però a non cedere. E al 30′ trovano già il pareggio. Samuel Eto’o lancia un rasoterra in area, dove Diego Milito e Goran Pandev aspettano. Ci arriva prima il numero 22, che stoppa, si gira e, invece di provare il tiro, serve la palla all’accorrente Wesley Sneijder. L’olandese, totalmente smarcato, ha tutto il tempo per scaricare in porta il diagonale che vale l’1-1. Nel secondo tempo poi, si scatena l’asse composto da Milito e Maicon. Al 3′ minuto della ripresa, la rimonta è completata: lanciato in contropiede, Milito si allarga verso destra e serve il brasiliano, che entra in area a velocità supersonica. Maicon ha il tempo di stoppare il pallone e ribattere subito in porta, annullando la scivolata di Seydou Keita e i tempi di uscita di Victor Valdes. Con un tempo quasi intero da giocare, l’Inter è in vantaggio 2-1 sul Barcellona. Dopo l’iniziale stordimento, i blaugrana si riprendono e tornano a giocare. La resistenza della retroguardia nerazzurra è commovente, la gabbia che José Mourinho ha costruito attorno a Lionel Messi insuperabile. Al 16′ della ripresa, altra azione dell’Inter a ritmo di rock’n’roll. Maicon serve un cross dalla destra, e Sneijder colpisce male di testa. Sembra un errore, ma sulla palla si avventa Milito, che di testa appoggia in rete il 3-1. San Siro esplode: la semifinale di andata si chiude 3-1 per l’Inter! Nel video dell’account YouTube di “WebManiaForum” tutti gli highlights di quella partita: