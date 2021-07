VIDEO − Inter, il backstage di Barella con la nuova maglia 2021/22

Nicolò Barella è apparso come modello per la nuova maglia dell’Inter 2020/21. Sul canale YouTube nerazzurro, è stato pubblicato un video backstage con il centrocampista in varie pose fotografiche

RETROSCENA − L’Inter ha presentato la nuova maglia in vista della stagione 2021/22. Il testimonial è stato il campione d’Europa Nicolò Barella, il quale si è prestato a modello per l’occasione, vestendosi con la nuova casacca nerazzurra. Il centrocampista è apparso anche nel video di presentazione. Sul proprio canale YouTube, l’Inter ha pubblicato un filmato con il backstage esclusivo, in cui compare proprio Barella, durante la fase di shooting fotografico. Di seguito il video con l’azzurro protagonista.