VIDEO – Inter, l’attivo di mercato arriva dalla difesa: tutte le trattative aperte

All’Inter c’è un intero reparto in vendita. O meglio, i top club stranieri si sono resi conto del potenziale difensivo nerazzurro. Per questo motivo si moltiplicano i papabili acquirenti per il trio titolare. Di seguito il video dell’intervento del collega Luca Marchetti per Sky Sport

DIFESA IN BILICO – Le notizie che riguardano la cessione di Alessandro Bastoni, smentite direttamente dall’agente Tullio Tinti (vedi video), non sono le uniche in casa nerazzurra. L’interesse dall’estero sia per Milan Skriniar sia per Stefan de Vrij fa capire che il sacrificio estivo può arrivare proprio dalla difesa. E magari non sarà solo uno? La necessità di fare cassa è una priorità per l’Inter, che nel frattempo sta alleggerendo la rosa con cessioni minori. Cessioni che aiutano ma non bastano. E in entrata, per colmare il vuoto in difesa, l’obiettivo numero uno resta Gleison Bremer del Torino. Chi gli farà spazio in rosa? Skriniar, de Vrij e Bastoni piacciono a tanti…

