VIDEO – Inter-Atalanta, prima gioia di Kanu nella goleada nerazzurra

Il 14 marzo 1998 si disputa Inter-Atalanta. La partita si conclude con un roboante 4-0 per gli uomini di Simoni, che regolano i bergamaschi in 23 minuti. Ecco i video highlights delle reti di Moriero, Kanu, Ronaldo e Cauet.

SPENSIERATEZZA – Inter-Atalanta del 14 marzo 1998 ha tutti i crismi della classifica partita primaverile. Si gioca in un San Siro lievemente assolato, di sabato pomeriggio. L’Inter viene dalla sconfitta di Parma della settimana precedente, e si prepara ad affrontare il ritorno dei quarti di finale di Coppa Uefa contro lo Schalke 04. L’anticipo contro l’Atalanta (che a fine stagione retrocederà) sembra l’incrocio ideale per non sovraccaricare le forze psico-motorie dell’Inter. La gara si svolge su ritmi blandi, bisogna aspettare la ripresa per un’accelerata.

Inter-Atalanta: 4-0 in 23 minuti

Ci pensa Francesco Moriero, che al 65′ infila la difesa atalantina in contropiede e batte Fontana con un rasoterra micidiale. Poi al 73′ serve l’assist per il momento più iconico della partita, il gol di Nwankwo Kanu, primo e unico in nerazzurro del nigeriano. Stop al volo e tocco al volo da pochi passi per il raddoppio nerazzurro. Al 77′ arriva lo scavetto di Ronaldo per il 3-0, e a due minuti dalla fine chiude i conti Benoit Cauet su punizione. Ecco gli highlights nel video YouTube di “FZ SerieAHistory”: