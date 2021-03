VIDEO – Inter-Atalanta, l’ultimo precedente: pareggio e salvataggio

Inter-Atalanta

In attesa di Inter-Atalanta di questa sera, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre a San Siro, terminato in pareggio dopo le reti di Lautaro Martinez e Robin Gosens.

PAREGGIO E SALVATAGGIO – L’11 gennaio 2020 a San Siro va in scena Inter-Atalanta, l’ultimo precedente giocato a Milano dalle due squadre. I nerazzurri, in lotta per il titolo di campioni d’inverno contro la Juventus, affrontano la squadra allenata da Gian Piero Gasperini, raccogliendo un pareggio con tanto di rigore parato da Samir Handanovic nel finale. La sfida si sblocca dopo solo quattro minuti di gioco, quando Lukaku e Lautaro Martinez sono protagonisti di un bellissimo scambio che permette proprio all’argentino di superare Gollini con un gran destro. I nerazzurri tengono duro fino a secondo inoltrato, quando arriva il gol del pareggio: Robin Gosens con una mossa da attaccante sorprende Candreva e mette in rete un cross di Josip Ilicic. Nel finale i bergamaschi hanno la possibilità di conquistare la vittoria quando Luis Muriel si presenta sul dischetto del rigore, ma Samir Handanovic salva il risultato con una prodigiosa parata. Riviviamo insieme – grazie al canale “YouTube” ufficiale dell’Inter – l’ultimo precedente tra le due squadre.

Fonte: YouTube – Canale ufficiale Inter