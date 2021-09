VIDEO – Inter-Atalanta, l’ultimo precedente: Skriniar, mattoncino scudetto!

In attesa di Inter-Atalanta di domani, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre allo stadio San Siro, terminato con il punteggio di 1-0 in favore dei nerazzurri. Un pesantissimo gol di Milan Skriniar che decide uno scontro diretto in ottica scudetto.

ULTIMO PRECEDENTE – L’8 marzo 2021 allo stadio San Siro va in scena Inter-Atalanta, l’ultimo precedente giocato a Milano dalle due squadre. Una sfida importantissima per entrambe le squadre, lanciate nella lotta verso lo scudetto e verso l’Europa. E anche difficilissima per gli uomini di Antonio Conte, in grado di tenere botta agli attacchi degli avversari e di risolvere la questione con una zampata di Milan Skriniar al minuto 54. Una rete che vale il +6 sul Milan e che mette un mattoncino importante in vista di quello che poi, a fine stagione, sarà il diciannovesimo scudetto dell’Inter.

GOL E HIGHLIGHTS – Riviviamo insieme – grazie al canale YouTube ufficiale dell’Inter – l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e appena raccontato, in attesa della partita di domani sera alle 18.00.