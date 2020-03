VIDEO – L’Inter fa 7-2 all’Atalanta, ma i gol suoi sono otto! Serena show

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 25 marzo 1990. Clamoroso 7-2 contro l’Atalanta, in cui Serena segna il miglior gol di giornata e uno lo fa pure Ferri, ma nella porta sbagliata per un autogol comunque ininfluente.



GOLEADA – Trent’anni fa l’Inter batteva 7-2 l’Atalanta nella trentesima giornata di Serie A 1989-1990. Al 6′ sblocca la situazione un’incursione di Giuseppe Bergomi, al 9′ raddoppia Lothar Matthaus lasciato libero a centro area. Con due gol in dieci minuti si capisce che sarà una partita ricca di occasioni, e fra il 24′ e il 27′ ne arrivano altrettanti. Prima è Giuseppe Baresi, con un’incredibile conclusione a spiovere dalla fascia, a sorprendere il futuro interista Fabrizio Ferron, poi Nicola Berti sfrutta una sponda e fa poker in scivolata. Riccardo Ferri appena iniziata la ripresa infila la porta di Walter Zenga, ma non è certo un autogol che fa male. Aldo Serena al 59′ in progressione fa cinquina con uno splendido gol, poi è doppietta per Jurgen Klinsmann (63′ e 70′, uno su rigore). Sono sette, contro i due bergamaschi perché al 73′ fa centro Eligio Nicolini su punizione. Con questo successo roboante la squadra di Giovanni Trapattoni stacca Juventus e Sampdoria, entrambe sconfitte, prendendosi il secondo posto in solitaria. Di seguito il video di Inter-Atalanta dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.