VIDEO – Inter-Atalanta 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Inter-Atalanta, anticipo della diciannovesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



PUNTO DI RIGORE – Inter-Atalanta 1-1 nell’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A. L’Atalanta sfiora il colpaccio in casa dell’Inter, ma manca la possibilità del KO. La squadra di Antonio Conte si ferma sul pari, ma può comunque prendersi qualche nota positiva in più. Tre minuti e il punteggio si sblocca, Sensi serve Lautaro Martínez che duetta alla perfezione con Romelu Lukaku, Rafael Toloi manca l’intervento e libera l’argentino davanti a Pierluigi Gollini, battuto con un tiro secco. L’errore dell’Inter è però accontentarsi del vantaggio lampo, con ben poche occasioni per segnare di nuovo. L’Atalanta invece inizia a macinare gioco e al 39′ sfiora il pari, con un prodigio di Samir Handanovic su colpo di testa di Toloi. Il difensore poi non riesce a ribadire in rete, contrastato in maniera discutibile da Lautaro Martinez a terra. Nella ripresa entra Ruslan Malinovskyi ed è proprio l’ucraino a rendersi pericolosissimo, con un sinistro sulla traversa. L’Inter si rintana nella sua trequarti, l’Atalanta attacca a pieno organico e a un quarto d’ora dal termine la pareggia, anche in maniera casuale perché su tiro di Josip Ilicic deviato Malinovskyi tocca di testa e Robin Gosens anticipa il molle Antonia Candreva fregando Handanovic. All’87’ Gianluca Rocchi giudica rigore un contrasto fra Alessandro Bastoni e Malinovskyi, col difensore che mette le mani avanti ma non fa granché di falloso. Handanovic però rimedia, respingendo il tiro di Luis Fernando Muriel sulla sua destra. L’Atalanta si mangia le mani, l’Inter quantomeno evita la sconfitta. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.