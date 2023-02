VIDEO – Inter-Atalanta 1-0, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Inter-Atalanta, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



QUALIFICATI! – Inter-Atalanta 1-0 nei quarti di finale di Coppa Italia. A differenza dell’ottavo contro il Parma stavolta all’Inter non servono i tempi supplementari per passare il turno. Contro l’Atalanta la squadra di Simone Inzaghi inizia col piglio giusto, anche se manca la concretezza in avanti. Su un bel cross dalla destra di Denzel Dumfries va a un soffio dall’1-0 Francesco Acerbi, che non ci arriva di testa per centimetri. Al 40′ occasionissima per Hakan Calhanoglu, che da fuori colpisce il palo a Juan Musso battuto. Perdona invece Duvan Zapata, proprio al 45′, spedendo alto solissimo a centro area su cross dalla sinistra. Atalanta vicina al gol anche a inizio ripresa su gentile omaggio di André Onana, che smanaccia male un pallone facile e favorisce il tiro di Joakim Maehle alto: l’Inter si salva. Da lì in avanti, nonostante l’ingresso di Ademola Lookman e Rasmus Hojlund, diventa però un monologo dei padroni di casa. Il gol tanto atteso arriva al 57′, con una bella combinazione a favorire Matteo Darmian nell’insolita posizione di interno sinistro (partito braccetto di destra) che in diagonale fulmina Musso. Nel resto del match l’Inter gestisce e si guadagna le semifinali, contro una fra Juventus e Lazio.

Video con gli highlights di Inter-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.