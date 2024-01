VIDEO − Inter, assenze contro la Fiorentina. Le soluzioni | Inter Chat

IN VIDEO − Inter Chat, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. Per la partita contro la Fiorentina Simone Inzaghi dovrà ovviare a diverse assenze: non solo Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella squalificati. Denzel Dumfries oggi non si è allenato e Alessandro Bastoni deve risolvere il suo affaticamento all’adduttore. Entrambi torneranno in gruppo domani, ma non è detto che vengano utilizzati da titolari. Tutto questo e molto altro nella nostra diretta odierna: Romina Sorbelli in conduzione in compagnia dei redattori Emanuele Rossi ed Elisa Luceri.