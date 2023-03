VIDEO − L’Inter aspetta il Lecce a San Siro e lo ricorda con… Ronaldo!

Domenica alle 18.00 ci sarà Inter-Lecce. Nerazzurri chiamati a rialzare la testa dopo il KO di Bologna. In attesa del match di San Siro, il club nerazzurro rivive Ronaldo il Fenomeno

FENOMENO − Domenica l’Inter affronterà il Lecce a San Siro. Sfida importante in ottica Champions League. In attesa dell’arrivo dei salentini, nell’antivigilia della partita il club ricorda le gesta del Fenomeno Ronaldo proprio contro la squadra giallorossa. Numeri, gol e tecnica assoluta dell’asso brasiliano in quell’Inter-Lecce della stagione 1997/98 finito 5-0 per i nerazzurri. Tripletta proprio di Ronaldo con le altre due marcature siglate da Milanese e Cauet.

Fonte: Canale YouTube del club