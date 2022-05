VIDEO – Inter, aritmetica dà speranza ma qualche rimpianto ci può essere

L’Inter prepara l’ultima partita stagionale contro la Sampdoria sapendo qual è l’unica combinazione possibile per far sì che possa festeggiare la vittoria dello Scudetto. L’aritmetica è dalla parte di Inzaghi ma la realtà rischia di essere un’altra: non basta vincere. Di seguito il servizio del collega Andrea Paventi, inviato ad Appiano Gentile per Sky Sport

ULTIMA GIORNATA – Ad Appiano Gentile si pensa solo alla Sampdoria, anche se così non può essere. Le speranze tricolori dell’Inter sono strettamente legate al risultato di Sassuolo-Milan, pertanto è facile distrarsi. In vista di Inter-Sampdoria non sembrano esserci grossi dubbi di formazione per Simone Inzaghi (vedi articolo). L’obiettivo è quello di non avere rimpianti, vincendo anche l’ultima partita, ma senza Scudetto così non può essere. Ovvio. Come finirà?

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).