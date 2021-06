VIDEO – L’Inter annuncia il gol nerazzurro della stagione

L’Inter ha annunciato il gol nerazzurro della stagione, che si è conclusa con la vittoria del campionato di Serie A dopo 11 anni.

TWEET – Christian Eriksen avrà un motivo per sorridere dopo il malore in Danimarca-Finlandia. Infatti il suo gol, che ha deciso il derby di Coppa Italia contro il Milan, è stato incoronato come gol nerazzurro della stagione. L’annuncio e il video da parte dell’Inter condivisi tramite l’account Twitter del club meneghino.