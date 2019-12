VIDEO – Inter, anno chiuso coi 3 punti pure nel 2018: Keita stende l’Empoli

Condividi questo articolo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 29 dicembre 2018. Trecentosessantacinque giorni fa un gol di Keita permetteva di battere l’Empoli al Castellani, nell’anticipo di quella che sarebbe stata l’ultima giornata di campionato.



CHIUSURA POSITIVA – Un anno fa l’Inter battevo 0-1 l’Empoli nella diciannovesima giornata di Serie A 2018-2019. Così come sabato scorso anche il 2018 dell’Inter si è chiuso con una vittoria, anche se certo non roboante come il 4-0 al Genoa valso la vetta della classifica. Al Castellani la squadra di Luciano Spalletti ci mette settantadue minuti per sbloccare la situazione, poi Sime Vrsaljko (nella sua penultima presenza da professionista a oggi) crossa basso e pesca Keita Baldé Diao, che indovina l’angolo alla destra di Ivan Provedel. Quarto gol in poco più di un mese per il senegalese, che poi rimarrà a secco fino al ritorno coi toscani. L’Empoli, che già aveva dovuto sprecare due cambi per infortunio nel primo tempo, non riesce più a reagire. Successo che dà continuità all’1-0 sul Napoli di tre giorni prima, nella corsa alla Champions League. Come noto, però, proprio l’Empoli sarà l’ultimo ostacolo fra i nerazzurri e il quarto posto, con il memorabile 2-1 del 26 maggio all’ultimo turno di campionato. Di seguito il video di Empoli-Inter dall’account YouTube ufficiale della Lega Serie A.