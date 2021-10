VIDEO – Inter, allenamento in corso: «Modalità Champions League: ON»

Dopo l’arrivo documentato dello Sheriff a Milano (vedi articolo), anche l’Inter ha pubblicato una breve clip video relativa all’allenamento di oggi, in corso. Il tutto, attraverso il profilo Twitter ufficiale della società.

ALLENAMENTO – Preparazione in vista della decisiva sfida di domani in Champions League contro lo Sheriff. I nerazzurri, agli ordini di Simone Inzaghi, sono al lavoro sul campo di Appiano Gentile. Come testimoniato da una breve clip video comparsa sulla pagina ufficiale Twitter della società nerazzurra.

https://twitter.com/Inter/status/1450127224909225985

UMORE GIUSTO – “Mood: modalità Champions League ON”. Queste le parole ad accompagnare il tweet dell’Inter, che mostrano anche la grande attesa e voglia per la partita di domani.