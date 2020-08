VIDEO – Inter, allenamento e studio: “Ogni attimo un’occasione per…”

Allenamento intenso per l’Inter in vista della sfida di lunedì sera contro lo Shakhtar Donetsk, valevole per la semifinale di Europa League. Un’occasione per migliorare e crescere come squadra, come sottolineato dall’account “Twitter” ufficiale della società nerazzurra.

OCCASIONE DI CRESCITA – Allenamento, studio e crescita. Queste le parole chiave per l’Inter di Antonio Conte, che lunedì sera affronterà l’importantissima sfida contro lo Shakhtar Donetsk valevole per la semifinale di Europa League. Proprio l’allenamento di oggi è il protagonista di una clip video pubblicata dagli account social ufficiali della società nerazzurra, per sottolineare la voglia della squadra di migliorare e proseguire nel percorso di crescita iniziato fin dall’arrivo del tecnico all’inizio della stagione.