VIDEO – Inter al terzo KO stagionale: cos’è mancato contro il Bayern Monaco

L’Inter deve ripartire dopo la prima delusione europea stagionale. La terza complessivamente. In Inter-Bayern Monaco alla squadra di Simone Inzaghi è mancato più di una caratteristica per provare a vincere. Anzi, almeno per giocare alla pari con i campioni di Germania. Di seguito il video con l’intervento del collega Andrea Paventi, inviato ad Appiano Gentile per Sky Sport

