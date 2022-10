VIDEO – Inter, ai rigori è Lautaro Martinez vs. Correa: chi vince la sfida?

In Inter-Viktoria Plzen magari può essere decisivo anche un tiro dal dischetto per decidere la partita. Ecco perché Lautaro Martinez e Joaquin Correa alla vigilia hanno deciso di sfidarsi nei rigori. I risultati, però, sono accettabili solo al tiro… Chi avrà vinto alla fine? Di seguito il video con l’intervento del collega Matteo Barzaghi, inviato ad Appiano Gentile per Sky Sport

