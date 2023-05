VIDEO – Inter, 25 anni fa la terza Coppa UEFA! 3-0 alla Lazio

Il 6 maggio 1998 l’Inter vinceva la terza Coppa UEFA della sua storia. A Parigi, in una finale tutta italiana, i nerazzurri superano 3-0 la Lazio con gol di Zamorano, Zanetti e Ronaldo.

TRIPUDIO PARIGINO – Oggi ricorre un importante anniversario in casa Inter. Perché 25 anni fa i nerazzurri trionfavano allo stadio Parc de Princes di Parigi, alzando al cielo la terza Coppa UEFA della loro storia. In una finale tutta italiana contro la Lazio di Sven Goran Eriksson, gli uomini di Luigi Simoni si imposero con un netto 3-0. Ad aprire le danze fu Ivan Zamorano dopo neanche cinque minuti: il cileno superò Luca Marchegiani con un tocco morbido in allungo, mettendo subito in discesa la gara. Il raddoppio arrivò poi al 60′, con uno splendido esterno al volo di Javier Zanetti, oggi vicepresidente dell’Inter, dal limite dell’area. Chiuse poi i conti il protagonista assoluto di quella stagione, nonché Pallone d’Oro in carica. Al 70′ Ronaldo parte in contropiede solitario da centrocampo, e prima di depositare in rete il 3-0 finale si toglie anche lo sfizio di superare Marchegiani con il suo iconico doppio passo. Nel finale della gara arrivarono poi due espulsioni, una per parte: nell’Inter finì anzitempo la gara Taribo West (espulso all’82’), nella Lazio il futuro nerazzurro Matias Almeyda (fuori all’88’ per doppia ammonizione). Celebriamo lo storico trionfo dell’Inter rivedendo gli highlights della finale di Parigi:

Highlights di Inter-Lazio (3-0), finale della Coppa UEFA 1997/98, dal canale YouTube del club nerazzurro