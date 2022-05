VIDEO – Inter, 24 anni fa il trionfo in Coppa UEFA: distrutta la Lazio!

Per l’Inter oggi c’è la partita con l’Empoli, ma anche un gran ricordo: ventiquattro anni fa andava in scena la finale di Coppa UEFA contro la Lazio, vinta 3-0. Ecco il video della magnifica serata a Parigi.

IL TRIONFO – Ventiquattro anni fa l’Inter vinceva la sua terza e ultima Coppa UEFA, dopo il 1991 e il 1994. È la seconda finale consecutiva, dopo quella persa ai rigori dodici mesi prima con lo Schalke 04. Stavolta si gioca in gara secca e campo neutro, al Parc des Princes di Parigi contro la Lazio in un derby tutto italiano. Il 6 maggio 1998 è un trionfo della squadra di Luigi Simoni: l’Inter passa subito, al 5′ con Ivan Zamorano lanciato in maniera magistrale. La partita resta in bilico fino all’ora di gioco, poi raddoppia Javier Zanetti con uno spettacolare tiro al volo. Dieci minuti dopo il sigillo più atteso, quello di Ronaldo nella sua giocata classica: lancio lungo, uno contro uno col portiere e dribbling su Luca Marchegiani per segnare a porta vuota. Rimarrà l’unico trofeo vinto dal brasiliano in nerazzurro. È invece il primo di Massimo Moratti da presidente dell’Inter, non certo l’ultimo.

Questi gli highlights di Inter-Lazio, finale di Coppa UEFA 97-98, dall’account ufficiale YouTube dell’UEFA.