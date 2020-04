VIDEO – L’Inter vince il 12° scudetto: Mozzini fa gol a due minuti dalla fine

Condividi questo articolo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 27 aprile 1980. Mozzini, a due minuti dalla fine della partita con la Roma, permette alla squadra di Bersellini di vincere lo scudetto alla terzultima giornata.

IL QUARANTENNALE DEI CAMPIONI – Quaranta anni fa l’Inter pareggiava 2-2 contro la Roma nella ventottesima giornata di Serie A 1979-1980. La squadra di Eugenio Bersellini si presenta al match con la consapevolezza che un punto sarebbe servito per vincere il campionato davanti alla Juventus (vittoriosa in contemporanea per 3-0 sul Perugia). Al 18′, però, i nerazzurri finiscono sotto complice un tap-in di Roberto Pruzzo su tiro non trattenuto da Ivano Bordon. Gabriele Oriali pareggia al 36′, ma all’intervallo i nerazzurri sono ancora sotto perché Maurizio Turone riporta avanti gli ospiti al 43′. Allo stesso minuto, ma del secondo tempo, su un pallone vagante in area si avventa il difensore Roberto Mozzini, mai a segno fin lì in due anni da interista: il suo rasoterra finisce dentro, è il 2-2 e può partire la festa. L’Inter è campione d’Italia per la dodicesima volta nella sua storia, a nove anni dalla precedente affermazione. Di seguito il video di Inter-Roma dall’account YouTube “Michael Beshay”.