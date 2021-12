VIDEO – Inter, i 10 assist più belli della squadra nerazzurra nel 2021

L’Inter ha pubblicato in un video i 10 assist più belli della squadra nerazzurra nel 2021: a seguire il filmato condiviso dal club nerazzurro.

VIDEO – Si tratta degli assist di Nicolò Barella per Arturo Vidal in Inter-Genoa; Barella per Lautaro Martinez in Inter-Atalanta; Alexis Sanchez per Danilo D’Ambrosio in Empoli-Inter; Joaquin Correa per Lautaro Martinez in Inter-Napoli; Lautaro Martinez per Roberto Gagliardini in Inter-Spezia; Alessandro Bastoni per Denzel Dumfries in Roma-Inter; Ivan Perisic per Edin Dzeko in Inter-Shakhtar Donetsk; Bastoni per Barella in Inter-Juventus; Achraf Hakimi per Matteo Darmian in Inter-Cagliari; Romelu Lukaku per Lautaro Martinez in Milan-Inter.

Fonte: Canale YouTube Inter