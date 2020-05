VIDEO – Ince in giornata di grazia demolisce la Reggiana: 3-1 Inter!

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 15 maggio 1997. Prima della finale di Coppa UEFA (ritorno), l’Inter affronta la Reggiana. Paul Ince regola gli emiliani con una splendida doppietta, in mezzo segna pure Ganz.

FACILE MA NON TROPPO – Inter-Reggiana del 15 maggio 1997 sembra la più scritta delle vittorie. Gli emiliani sono già retrocessi, i nerazzurri cercano la sgambata in vista della finale di ritorno di Coppa UEFA, in programma 6 giorni dopo contro lo Schalke 04. In porta per i granata c’è Marco Ballotta, futuro nerazzurro che vive una giornata di forma straordinaria. Non solo Ballotta respinge tutti gli assalti dell’Inter del primo tempo, ma a metà frazione para anche un rigore a Youri Djorkaeff. Non può nulla però al 42′, quando Paul Ince insacca una sua respinta da pochi passi, portando in vantaggio i nerazzurri. La gara si mette finalmente in discesa, e al quarto d’ora della ripresa Maurizio Ganz trova il raddoppio. L’italiano scatta perfettamente sulla linea del fuorigioco, beffando difesa e portiere con un sinistro potente e preciso. Sei minuti dopo la Reggiana riesce tuttavia ad accorciare: l’ex Milan Filippo Galli trova una fortunosa deviazione in area, su un tiro da fuori. Non servirà a nulla: con un destro potente dai 20 metri, Paul Ince chiude i conti al 90′. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights della partita: