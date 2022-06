VIDEO IN – Zhang lascia la sede dell’Inter soddisfatto! E su Lukaku sorride

Zhang ha lasciato la sede dell’Inter dopo l’annuncio del rinnovo di Simone Inzaghi (vedi comunicato), come documentato dall’inviato di Inter-News.it, Roberto Balestracci. Il presidente nerazzurro si dice felice per l’accordo con il tecnico mentre su Lukaku sorride e basta

