VIDEO IN – Verona-Inter, tifosi fiduciosi allo stadio: le voci dal Bentegodi

Verona-Inter è la sfida che andrà in scena tra pochissimo allo stadio “Bentegodi”, valida per la seconda giornata di Serie A. I tifosi presenti allo stadio sono molto fiduciosi dopo la prima vittoria in campionato con il Genoa. Di seguito le impressioni raccolte dal nostro inviato a Verona

CONFERME – Verona-Inter è la sfida che dovrà confermare quanto di buono fatto vedere dai nerazzurri di Simone Inzaghi nella prima partita di campionato contro il Genoa. L’Inter, con un Joaquin Correa in più, cercherà di portare a casa i 3 punti pur avendo di fronte un avversario sempre ostico. I tifosi presenti al “Bentegodi” sono fiduciosi: di seguito le impressioni raccolte dall’inviato di Inter-News.it, Roberto Balestracci.