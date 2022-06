VIDEO IN – Tinti: «Rinnovo Inzaghi fatto! Bastoni? Rimane all’Inter, 100%»

L’Inter oggi ha incontrato l’agente di Inzaghi e Bastoni, Tullio Tinti, come prontamente documentato dall’inviato di Inter-News.it Roberto Balestracci (vedi video). Di seguito le sue dichiarazioni al termine dei colloqui

RINNOVO E PERMANENZA – L’Inter e Simone Inzaghi avanti insieme, come conferma il suo agente (così come di Alessandro Bastoni, ndr) Tullio Tinti: «Com’è andata? Va sempre bene. Il rinnovo di Inzaghi? Sì è fatta. Bastoni? È in vacanza bello sereno, noi lavoriamo e i ragazzi sono in vacanza (ride, ndr). Se rimane all’Inter? Sicuro, al 100%. Rinnovo? Il rinnovo lo faremo quando ci chiamerà l’Inter, rispettiamo i contratti sempre noi».