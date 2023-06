VIDEO IN – Thuram all’Inter, ma non solo. Tanti movimenti in sede

Marcus Thuram è arrivato proprio ieri a Milano per svolgere la prima parte di visite mediche a Rozzano, spostandosi al Coni per l’idoneità sportiva ed infine in sede per la firma del contratto con l’Inter. Tanto altro dal nostro inviato Roberto Novella.

INCONTRI – Tanti movimenti come raccontato dal nostro inviato nella sede dell’Inter Roberto Novella. Marcus Thuram ha firmato ieri il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2028, completando le visite mediche e l’idoneità sportiva prima a Rozzano poi al Coni. Oggi pomeriggio c’è stato inoltre un incontro tra Stefano Campoccia, dirigente dell’Udinese, e Giuseppe Marotta per motivi istituzionali. Nel pomeriggio è arrivato Mattia Zanotti assieme al suo agente per la firma del rinnovo del contratto. La permanenza non è sicura, il San Gallo è interessato per il prestito.