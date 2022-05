VIDEO – In Serie A si assegna lo Scudetto: ultima Milan-Inter stagionale

Serie A arrivata all’ultimo atto stagionale. Sull’asse Reggio Emilia-Milano si assegna lo Scudetto, che vedrà nuovamente una milanese festeggiare. Derby di Milano a distanza negli ultimi 90′: Milan-Inter vale il tricolore. Di seguito il riassuntivo servizio di Sky TG24

SCUDETTO IN PALIO – A Milano arriva la Sampdoria, a Reggio Emilia il Sassuolo aspetta l’attuale capolista. La Serie A si deciderà oggi, domenica 22 maggio 2022. A partire dalle ore 18:00 il doppio impegno prevede Inter-Sampdoria (vedi probabili formazioni) e Sassuolo-Milan, che si giocheranno in contemporanea. Sebbene sia una sfida a distanza, si può parlare di ultimo derby Milan-Inter stagionale, decisivo per lo Scudetto. L’Inter ha una sola combinazione a disposizione, il Milan ne ha ben otto. I pronostici lasciano pochi dubbi. Come finirà?

