VIDEO IN – Marotta presente allo Sheraton: le sue parole sull’Adise

Il presidente dell’Inter Marotta, come documentato dal nostro inviato Onorio Ferraro, è presente allo Sheraton Hotel, sede ufficiale del calciomercato. Non ha parlato di mercato, ma ha tenuto il convegno di Adise.

ARRIVATO – Giuseppe Marotta allo Sheraton di Milano e a documentarlo ci ha pensato il nostro Onorio Ferraro. Il presidente nerazzurro è appena entrato nella sede ufficiale del calciomercato italiano in quelli che sono gli ultimi giorni di trattative e operazioni tra i club. L’Inter, al momento, è in trattativa per acquistare dalla Roma Nicola Zalewski. Infatti, il giocatore polacco è l’obiettivo numero uno per rimpiazzare Tajon Buchanan partito in direzione Villarreal. Da capire se nelle prossime ore arriverà l’accelerata definitiva. Ma non si è parlato di mercato, bensì di Adise. Le sue parole. Qui sotto il video.

GIORNI CALDI – Intanto Marotta, a pochi giorni dalla chiusura del mercato e a due dal derby con il Milan, si trova allo Sheraton. Sono giorni importanti, dunque, per l’Inter che ha raggiunto la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League e presto saprà anche la propria avversaria dall’urna di Nyon. A proposito di urna, c’è stato il sorteggio dei playoff. Mentre il 21 febbraio quella relativo agli ottavi di finale veri e propri.