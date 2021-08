VIDEO IN – Lukaku via? I tifosi protestano in sede all’Inter: cartelli e… una maglia!

La possibile cessione di Lukaku al Chelsea ha inevitabilmente compattato i tifosi dell’Inter, quasi tutti contrari all’ennesimo sacrificio. Arrivano diverse proteste sotto la sede del club, fra chi affigge cartelli e chi lascia una maglia per contestare: ecco i video.

I TIFOSI SI MOBILITANO – Quasi nessuno vuole che Romelu Lukaku lasci l’Inter. Il fronte del tifo nerazzurro è compatto per dire no alla cessione del belga al Chelsea, dopo aver già visto andare via Antonio Conte e Achraf Hakimi. Come già avvenuto ieri (vedi articolo) diversi sostenitori interisti si stanno presentando sotto la sede, per far capire la loro contrarietà all’operazione. “Suning al capolinea, dimettiti” “I M Contrariato” “L’Inter non è un’azienda di lavatrici” sono i cartelli lasciati davanti all’ingresso da un tifoso, Simone Quirci, arrivato a Milano da Varese solo per questo motivo. Ha anche rilasciato alcune dichiarazioni: «Lukaku? Penso che debba restare. Spero che Zhang possa fare questo passo indietro, sarebbe fondamentale anche per noi tifosi che stiamo vivendo due giorni di agonia assoluta. Lukaku è il simbolo, è l’Inter degli ultimi due anni: per l’Inter sarebbe una grave perdita, ancora più di Conte». Un altro tifoso invece, ha lasciato la maglia da allenamento di questa stagione davanti alla sede, sempre in segno di protesta. Ecco i video dell’inviato di Inter-News.it a Milano.