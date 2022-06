VIDEO IN – Lukaku riparte dal CONI in direzione sede: (ri)firma con l’Inter!

Romelu Lukaku ha completato le visite mediche. Dopo aver salutato i tifosi dell’Inter (vedi video), l’attaccante belga può finalmente dirigersi verso la sede nerazzurra. Qui avverrà la firma sul nuovo contratto che lo legherà all’Inter in prestito (per una stagione…). Di seguito il video realizzato da Roberto Balestracci, inviato per Inter-News.it presso il CONI a Milano

