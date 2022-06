VIDEO IN – Lukaku a Linate dopo il suo arrivo, prime immagini con i colori dell’Inter

Lukaku è arrivato questa mattina alle 6:30 a Linate, dove subito dopo si è fermato con qualche tifoso a firmare autografi e scattare qualche foto. Ecco le prime immagini (dopo le dichiarazioni) dell’attaccante belga con i colori nerazzurri dell’Inter, con il nostro inviato Roberto Balestracci a Milano.

ANCORA NERAZZURRO – Romelu Lukaku (ri)comincia la sua nuova avventura all’Inter. Questa mattina il suo arrivo a Milano Linate, dove si è soffermato per qualche minuto a firmare autografi e fare foto con i tifosi presenti. Prima di mettersi in macchina, foto e video con i giornalisti presenti, tra questi anche il nostro inviato di Inter-News.it. Verso le 10-10:30 l’arrivo all’Humanitas per la prima parte delle visite mediche, poi al CONI per la seconda parte e nel pomeriggio in sede.

Di seguito le prime immagini di Lukaku con la sciarpa dell’Inter.