VIDEO IN – Lukaku atteso a Linate: tifosi pronti ad accoglierlo!

IN ARRIVO – Romelu Lukaku, ci siamo! Il belga è pronto a tornare all’Inter ufficialmente e già da questa sera sarà a Milano. È atteso in questi minuti, infatti, il volo che lo porterà a Linate in vista delle visite mediche e della firma previste domani. E i tifosi non vedono l’ora, come testimoniato dal nostro inviato all’aeroporto: grande attesa per riaccogliere Big Rom.

Qui sopra il video del nostro inviato Roberto Balestracci.