VIDEO IN – Lautaro Martinez salta al coro: «Chi non salta milanista è!»

Iniziata la presentazione per la nuova maglia dell’Inter 2022-23 presso il Nike HQ di Milan, presenti alcuni componenti della prima squadra dell’Inter, della Primavera e Inter Women. Lautaro Martinez si lascia trascinare dal coro dei tifosi nerazzurri.

Di seguito il video dell’attaccante argentino che salta al coro ripreso dalle telecamere del nostro inviato, Roberto Balestracci.