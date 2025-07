VIDEO IN – Lautaro-Calhanoglu, l’ag. Camano: «Certe cose passano quando…»

Dal diverbio tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu alle motivazioni dell’incontro con l’Inter: l’agente Alejandro Camano spiega tutto all’uscita dalla sede nerazzurra.

DICHIARAZIONI – Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha trascorso qualche ora all’interno della sede dell’Inter oggi pomeriggio. Il procuratore, dopo qualche battuta prima di entrare nel quartier generale nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche all’uscita. Il nostro inviato, Onorio Ferraro, ha raccolto le parole dell’agente, che ha spiegato i motivi della visita all’Inter e ha parlato anche delle recenti divergente tra il suo assistito Lautaro e Hakan Calhanoglu.

Dall’incontro con l’Inter alla lite Lautaro-Calhanoglu: le spiegazioni dell’agente Camano

SUMMIT – Alejandro Camano racconta all’uscita dalla sede dell’Inter: «L’incontro è andato benissimo. Abbiamo parlato della situazione attuale dell’Inter, della prossima stagione. Tutto bene. Qualcosa con l’Inter per Mario Gila? No, gioca nella Lazio e ha due anni di contratto. Qualche giovane proposto? No, non ho proposto niente».

IL DIVERBIO – Alejandro Camano conclude rassicurando sulla situazione nerazzurra più calda: «Se Lautaro e Calhanoglu hanno chiarito? Quando la partita non va bene, dopo passa la cosa. Va tutto bene, è tutto normale. L’Inter è una grande squadra». Queste le dichiarazioni raccolte all’esterno della sede nerazzurra, dove quest’oggi è avvenuto anche un altro incontro di mercato.